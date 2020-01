Un’intera famiglia di Saronno in ospedale per intossicazione da monossido. I fatti sono successi nella notte tra venerdì e sabato al Quartiere Prealpi.

Intossicazione da monossido: famiglia in ospedale

E’ stato il padre, un uomo di 40 anni, a dare l’allarme. Quando è rientrato nella sua casa di via Strà, attorno alle 3.30, si è accorto che la moglie, anche lei 40enne, e i due figli di 7 e 6 anni avevano perso i sensi. Così ha chiamato il 112.

Portati all’ospedale di Saronno

I quattro, di origine egiziana, sono stati portati all’ospedale di Saronno, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. In casa sono stati trovati dei bracieri per scaldare i locali che, quanto pare, non erano arieggiati.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE