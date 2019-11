Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una di queste per un’intossicazione da sostanze pericolose.

Intossicazione da sostanze pericolose per un 31enne

Un uomo di 31 anni, mentre si trovava in via XIV maggio a San Vittore Olona, ha richiesto l’intervento dei sanitari per un’intossicazione da sostanze pericolose. E’ successo intorno all’1. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Legnano che dopo i primi accertamenti ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Due incidenti stradali

Qualche minuto prima delle 21 lungo la A8 Milano-Varese, nel tratto tra il bivio con la A9 e Origgio Ovest, un’auto con a bordo due giovani di 20 e 29 anni si è ribaltata. A soccorrere i ragazzi la Croce Viola di Cesate che li ha accompagnati al nosocomio di Rho per accertamenti. Un altro incidente si è verificato alle 21.15 circa in via Milano a Garbagnate Milanese. Una 22enne è finita contro un’ostacolo con la sua automobile. A prestarle soccorso è intervenuta la Croce Bianca che dopo i primi accertamenti sul posto ha deciso per il trasporto all’ospedale di Garbagnate.

Malore in codice giallo

Malore in codice giallo a Barbaiana, frazione di Lainate. Intorno alle 20.0 una 55enne si è sentita male mentre si trovava in via Cairoli. Sul posto è intervenuta l’autolettiga di Rho Soccorso che ha trasportato la donna in codice giallo al nosocomio di Garbagnate.