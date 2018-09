Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 settembre i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Intossicazione etilica in codice giallo

15 minuti dopo mezzanotte un uomo di 42 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano in via San Giovanni Bosco a Gorla Minore. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Alle 2.40 a Pero, in via dei caduti, un altro giovane di 30 anni è stato soccorso per essere ubriaco. E’ stato poi trasportato all’ospedale di Garbagnate.

Aggressione a Saronno

A Saronno, in via padre Giuliani, un 18enne è stato aggredito. A prestargli soccorso la Croce Rossa di Legnano che però, non essendo grave il giovane, ha deciso di non trasportato all’ospedale.

Due gli interventi a Corbetta

Il primo intervento dei soccorritori a Corbetta è stato alle 20.40 sulla Sp227 dove un auto guidata da un 38enne si è ribaltata. Sul posto la Croce Bianca di Magenta che ha trasportato l’uomo al nosocomio magentino per accertamenti. Il secondo intervento è stato effettuato dalla Croce Bianca di Sedriano che ha prestato aiuto ad un 59enne che si era ferito. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Magenta.

Scontro tra due auto a Legnano

Alle 22.15 a Legnano, in corso Sempione, due auto si sono scontrate. Coinvolta una giovane di 20 anni che è stata trasportata. dalla Croce Rossa di Legnano all’ospedale di Castellanza.

