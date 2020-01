Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Intossicazione etilica per un 55enne

Un 55enne, intorno alle 23.40, è stato soccorso in via Milano e Baranzate dopo un’intossicazione etilica. Dopo i primi accertamenti sul posto fatti dai soccorritori dell’ambulanza SOS di Novate, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Sacco.

Malore a Legnano

Dieci minuti prima dell’1 la Croce Rossa è intervenuta in via Como a Legnano per soccorrere un uomo di 53 anni colpito da malore. Dopo i primi accertamenti sul posto, l’uomo è stato portato al nosocomio di Legnano.

