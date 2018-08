Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 agosto, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Intossicazione etilica per una 21enne

Ad Abbiategrasso, in viale negri, intorno alle 3.30 l’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso è stata chiamata per soccorrere una 21enne con intossicazione etilica. La giovane è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Infortunio di gioco ad Arese

Qualche minuto prima delle 21 un giovane di 27 anni, durante uno scontro di gioco all’SG Sport. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Arese che ha trasportato l’infortunato all’ospedale di Garbagnate per accertamenti.

Incidente contro ostacolo

Un uomo di 30 anni è andato a scontrarsi con il suo mezzo di trasporto contro un ostacolo in piazza S. Pietro a Solaro. L’incidente è avvenuto qualche minuto dopo la mezzanotte. Il 30enne è stato trasportato al nosocomio di Garbagnate.

Caduta al suolo per un 49enne

Pochi minuti prima delle 22, in via Roma a Busto Garolfo, un 49enne è caduto al suolo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Arluno che dopo gli accertamenti del caso ha ritenuto necessario il trasporto dell’uomo all’ospedale di Legnano.

