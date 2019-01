Sirene di notte: ragazze intossicate e un malore nella notte appena trascorsa.

Novate: 24enne in ospedale

Poco prima della mezzanotte, a Novate Milanese, la Croce Rossa di Paderno è intervenuta in stazione per una ragazza di 24 anni intossicata con “sostanze pericolose”. La giovane è stata trasferita in codice verde all’ospedale Sacco.

Garbagnate: ragazza ubriaca

Attorno alle 2.30 la Croce Rossa di Garbagnate è intervenuta in via Vismara per una ragazza di 30 anni ubriaca. La giovane è stata portata all’ospedale di Garbagnate per smaltire la sbornia.

Arese: malore per un uomo

Malore in strada, in via 25 Aprile per un uomo di 58 anni. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, tanto che l’ambulanza della Misericordia di Arese è stata allertata in codice rosso. Poi l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate.

Tradate: tre feriti

Per cause ancora da accertare, attorno alle 4, sono rimasti feriti tre ragazzi di 35, 36 e 37 anni in via Albisetti. Indagano i Carabinieri di Saronno.

