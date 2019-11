Investe ciclista: denunciato in stato di libertà 60enne di Legnano per il reato di lesioni personali stradali.

Lo scorso 27 ottobre un uomo di 60 anni di Legnano mentre era guida della propria autovettura a Lonate Pozzolo ha urtato un 55enne di Samarate a bordo della sua bicicletta. La violenta collisone dove l’automobilista ha svoltato a destra senza vedere il ciclista, ha causato alla vittima lesioni guaribili in 30 giorni. Il legnanese, operaio incensurato, è stato sottoposto ad accertamenti conclusi questa mattina, giovedì 7 novembre, i quali hanno escluso qualsiasi stato di alterazione dovuta ad assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile lo hanno quindi deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali stradali.