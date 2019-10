Investe un 14enne e finisce contro la vetrina. E’ successo in via Matteotti.

Investe un 14enne e finisce contro la vetrina

Momenti di paura questa mattina lunedì 21 ottobre 2019 sul Sempione a San Vittore Olona. Poco prima delle 8 un’auto che proveniva da via Matteotti, nello svoltare, ha investito un ragazzo di 14 anni di origini cinesi che stava attraversando la strada. Poi l’auto è finita contro la vetrina della sala slot che si affaccia sulla statale. Anche su San Vittore cadeva una forte pioggia. L’impatto è stato violentissimo tanto che il ragazzo è stato sbalzato di alcuni metri e poi finito a terra. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e i Carabinieri di Cerro Maggiore. Il giovane cinese è stato portato in ospedale in codice giallo. L’automobilista, 20 anni, anch’esso è stato trasportato in nosocomio con qualche contusione.