Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20, i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Due codici gialli

15 minuti dopo mezzanotte, ad Abbiategrasso in viale Sforza, due giovani di 19 e 24 anni sono stati investiti. Sul posto la Croce bianca di Magenta che ha trasportato i feriti in codice giallo all’ospedale S. Carlo di Milano. Cinque minuti dopo, a Saronno, in via Diaz, un 35enne è stato colto da malore. Anche in questo caso la Croce Rossa di Saronno ha deciso di trasportato all’ospedale in codice giallo.

Tre malori

Alle 21, a Inveruno, in via Modigliani, un 41enne è stato colpito da malore. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Cuggiono che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Legnano. Quasi un’ora dopo una 62enne si è sentita male in viale Lombardia a Saronno. E’ stata soccorsa dalla Croce Rossa di Saronno e trasportata al nosocomio cittadino. Alle 23 in via Pertini a Vanzago, un bambino di 10 anni ha accusato un malore. Nulla di grave per fortuna. Dopo l’arrivo dell’ambulanza di Rho Soccorso il piccolo è stato portato all’ospedale rhodense per accertamenti.

Aggressione a Caronno

alle 21.40 a Caronno, in Corso Italia, un 38enne è stato aggredito. A prestargli soccorso la Viola di Cesare che lo ha poi trasportato all’ospedale di Saronno.

