Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 ottobre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Investimento pedonale in codice giallo

Qualche minuto dopo le 20, in via Diaz e Bollate, una giovane di 22 anni è stata investita mentre era a piedi. La ragazza, dopo aver ricevuto assistenza sul posto dall’ambulanza di Senago, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Malore in codice giallo

Alle 22.25 a Cerro Maggiore, in via Turati, un 69enne ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Castellanza in codice giallo.

Caduta al suolo

A Nerviano, in via dei giardini, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano è intervenuta alle 22.20 per un 69enne caduto al suolo. L’uomo, non essendo grave,non è stato trasportato in alcun nosocomio.

Malore

Un 46enne ha accusato un malore a Legnano mentre si trovava sulla Ss527 intorno a mezzanotte. E’ stato soccorso dalla Croce Azzurra di Buscate e trasportato all’ospedale di Legnano.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE