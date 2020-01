Investimento pedone ad Abbiategrasso: coinvolta una 15enne.

Questa mattina, poco dopo le 7.30, un giovane di 15 anni è stata investita lungo via Caduti di Cefalonia. Sul posto, a prestarle soccorso, la Croce Azzurra locale che dopo i primi accertamenti ha trasportata la giovane in ospedale in codice giallo.