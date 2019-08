La viabilità della frazione è da sempre un grave problema

Claudio Scarlino: Basta parole la giunta faccia qualcosa

Il problema della viabilità di Birignhello è da sempre un problema che fa arrabbiare residenti e opposizione. “Nonostante a luglio dell’anno scorso fu votata all’unanimità una mozione presentata da Gente di Rho, nella quale impegnavamo il sindaco e l’assessore Forloni a valutare con gli uffici tecnici una riorganizzazione organica e funzionale della viabilità dell’intera frazione e l’eventuale installazione di un dosso munito di attraversamento pedonale al fine di favorire il rallentamento dei mezzi che transitano nella via Biringhello – afferma Claudio Scarlino -, nulla è stato fatto. Qualche settimana fa una ragazza che camminava sul tratto pedonale è stata colpita di striscio causando fortunatamente soltanto un grande spavento.

Una situazione davvero pericolosa

Noi di Gente di Rho abbiamo visionato le registrazioni dell’incidente e abbiamo potuto constatare, nonostante fossimo già stati diverse volte sul posto, come la situazione sia diventata estremamente pericolosa. Per questa ragione abbiamo ripresentato la medesima mozione discussa e approvata esattamente un anno fa con l’unica differenza che questa volta abbiamo inserito un termine entro il quale l’amministrazione comunale dovrà realizzare il nuovo dosso e riorganizzare la nuova viabilità della frazione. Siamo comunque dell’idea che è imbarazzante e irrispettoso nei confronti del Consiglio Comunale, non dare seguito alle richieste approvate dall’aula. Nonostante questo noi non ci arrenderemo e continueremo a batterci finché la questione di Biringhello non sarà affrontata seriamente una volta per tutte. Entro la fine dell’anno il problema viabilistico di Biringhello deve essere risolto con una soluzione definitiva.