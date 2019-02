La donna, di 84 anni, era stata investita a Mozzate sotto casa da un furgoncino venerdì pomeriggio.

Investita a Mozzate sotto casa, situazione precipitata in ospedale

Non sembrava nulla di grave, nonostante l’età avanzata della signora, 84 anni. Invece le sue condizioni sono precipitate una volta in ospedale, fino a causarne il decesso. L’incidente era avvenuto lunedì pomeriggio: l’anziana si trovava sotto casa in via Foscolo quando un furgoncino, nella via per consegnare della spesa a domicilio, l’avrebbe colpita facendo la retro, non vedendola durante la fase di manovra. I soccorsi erano intervenuti rapidamente, e dopo il primo intervento sul posto la signora era stata trasportata in codice verde all’Ospedale di busto, dov’è stata ricoverata. E dove, per cause ancora da accertare, si è spenta.

