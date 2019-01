Investita mentre attraversava in via Cadorna a Rho: una donna di 34 anni è gravissima.

Investita 34enne a Rho

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 20 di stasera, venerdì 18 gennaio 2019, in via Cadorna a Rho. Una ragazza di 34 anni, per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Rho-Pero, è stata investita mentre attraversava la strada.

I soccorsi

Allertati i carabinieri della Compagnia di Rho, il Commissariato cittadino, i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Sul posto, in codice rosso, l’ambulanza di Rho Soccorso e un’automedica. La giovane, in gravissime condizioni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale milanese di Niguarda. La strada è stata chiusa al traffico.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE.