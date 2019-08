Investita donna in bici a Rescaldina nella serata di giovedì 29 agosto.

Una 36enne, a bordo della sua bici, è stata investita da un’auto lungo la provinciale saronnese a Rescaldina poco prima delle 19.30 di ieri. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Parabiago e l’automedica di Busto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’automobile, notata la bicicletta, non abbia fatto in tempo a frenare, investendo così la donna. Fortunatamente la 36enne non è rimasta gravemente ferita ma i sanitari hanno comunque deciso per il trasporto al nosocomio di Castellanza per accertamenti.