A Bollate una donna di 58 anni investita in bicicletta è in gravissime condizioni.

Investita in bicicletta: i fatti

La 58enne stava percorrendo via 4 Novembre quando, nel sottopassaggio, è stata investita da un’auto. Sul posto l’automedica e un’ambulanza.

Più grave del previsto

Inizialmente le sue condizioni non sembravano particolarmente serie, ma sono peggiorate in breve tempo tanto che è stata trasferita all’ospedale Niguarda in codice rosso.

