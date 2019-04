Investita in via Cornaggia a Rho, una 47enne finisce in ospedale per fortuna senza gravi conseguenze.

Investita in via Cornaggia

Paura intorno alle 16.20 a Rho, quando uan donna di 47 anni che percorreva a piedi la via Cornaggia è stata urtata da un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Sul posto è giunta una ambulanza di Rho soccorso, mentre la Polizia locale si è occupata dei rilievi del sinistro e della sicurezza dell’area. L’ambulanza, inizialmente uscita in codice giallo, ha portato la vittima in ospedale in codice verde.