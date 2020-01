Investita una quindicenne a Magenta nel primo pomeriggio di oggi.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, una giovane di 15 anni anni è stata investita mentre percorreva via Brocca a Magenta. Immediato l’intervento della Croce Bianca cittadina che, dopo i primi accertamenti sul posto, hanno portato la ragazzina in codice giallo in ospedale.