Investite due 15enni in via Re Umberto I a Lainate.

Investite due 15enni a Lainate

Pochi minuti dopo le 18 di oggi la SOS di Uboldo, la Croce Azzurra di Caronno e un’automedicasono intervenute a Lainate per soccorrere due giovani di 15 anni investite mentre percorrevano a piedi via Re Umberto I. Allertati anche i Carabinieri di Rho. Dopo i primi accertamenti sul posto le due ragazzine sono state portate in ospedale.

