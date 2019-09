Investite due persone in via Flora a Legnano nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre.

Investite due persone in via Flora a Legnano

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, si è verificato un incidente in via Flora a Legnano. Due persone sono state investite da un’auto. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Legnano e Busto che hanno trasportato in ospedale la ragazza di 15 anni in codice verde mentre la donna di 53 anni in codice giallo.