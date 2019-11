Investite sulle strisce pedonali lungo la Varesina, elisoccorso e ambulanze a Tradate.

Investite sulle strisce, sono gravi

Stavano attraversando la Varesina in prossimità della rotonda dei carabinieri mentre erano a passeggio col cane quando, intorno alle 11.20, sono state travolte da un Suv che procedeva in direzione Milano. Le due donne, di 49 e 57 anni, sembrava fossero sulle strisce pedonali al rientro dalla quotidiana passeggiata in centro. I soccorsi sono ancora in corso, con due ambulanze e un’automedica sul posto. Il tratto di strada è staro chiuso al traffico dai carabinieri e dalla Polizia locale. In zona è anche atterrato un elisoccorso, pronto per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Aggiornamento delle 13: Le due donne sono state trasportate in ospedale. La 49enne in codice giallo, più grave invece l’amica, portata in elisoccorso con codice rosso al Circolo di Varese.