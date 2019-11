Nella notte tra lunedì 15 e martedì 26 novembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, uno di questi per prestare auto ad un ciclista 25enne investito.

Investito ciclista 25enne

Erano da poco passate le 20.30 quando un ciclista di 25 anni che stava percorrendo via Varese a Saronno è stato travolto da un’auto. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Garbagnate che, dopo i primi accertamenti, ha ritenuto di dover trasportare il giovane all’ospedale di Saronno.

Caduta al suolo

La Croce Bianca di Sedriano è intervenuta intorno alle 23 in via Don Bosco a Marcallo Con Casone dopo che un 48enne è caduto al suolo. L’uomo è stato trasportato in codice verde al nosocomio di Magenta per accertamenti aggiuntivi dopo quelli fatti il loco dai sanitari.