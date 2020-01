Investito ciclista a Caronno Varesino: è successo pochi minuti dopo le 14 di oggi, sabato 4 gennaio, tra le vie Varese e Piave, sulla strada Provinciale 20 che unisce Morazzone a Carnago.

Investito ciclista: 48enne finisce in ospedale

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che ha coinvolto oggi pomeriggio un ciclista di 48 anni, investito tra le via Varese e Piave a Caronno Varesino, suo comune di residenza, da un automobilista, forse abbagliato dalla luce solare. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti un’ambulanza e un’automedica, entrambe partite da Varese, che hanno trasportato il 48enne in codice giallo all’ospedale Il Circolo di Varese. A seguito di un trauma cranico il ciclista ha perso le conoscenze, ma, nonostante le sue condizioni siano apparse da subito critiche, il 48enne non versa fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per un sopralluogo di rito.

