Investito ciclista nella mattina di lunedì 13 maggio 2019.

Investito ciclista a Villa Cortese: è grave

Dinamica ancora in fase di accertamento quella che ha visto questa mattina, intorno alle 8.30, una macchina investire un ciclista in via De Gasperi a Villa Cortese. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Legnano.

