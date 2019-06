Gravissimo incidente attorno alle 23 di mercoledi 26 giugno a Bareggio. Un’auto ha investito un 26enne in bici e poi è fuggita.

Auto pirata: caccia a una Smart

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Manzoni e via Roma. Dalle prime testimonianze si tratterebbe di una Smart bianca, che nell’impatto ha perso il paraurti. I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono alla ricerca di elementi per risalire al pirata.

Ferito in gravi condizioni

Il giovane, originario del Bangladesh, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato stabilizzato e intubato sul posto.