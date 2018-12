Investito dal treno a Sedriano, un ragazzo di circa 30 anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni.

Investito dal treno a Sedriano

Per cause ancora da accertare, un giovane è stato investito da un convoglio all’altezza della zona industriale di Sedriano venerdì 28 dicembre attorno a mezzogiorno. Sul posto due ambulanze, l’automedica, la Polfer e i Carabinieri. L’uomo, che non era cosciente, è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Non sono chiari i motivi per i quali si trovasse sui binari.

Lunedì un episodio analogo

Alla Vigilia di Natale, un episodio molto simile a poche centinaia di metri di distanza.

