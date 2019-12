L’incidente intorno alle 14 lungo i binari della Varese-Treviglio-Milano: un uomo è stato investito dal treno.

Investito dal treno, inutili i soccorsi

Non c’ stato nulla a fare. Né per i soccorsi, né per il capotreno che non è riuscito a fermare in tempo il convoglio. Uno schianto fatale quello avvenuto poco prima delle 14 nel tratto della Varese-Treviglio-Milano tra Gazzada Schianno e Castronno. Teatro dell’incidente, la leggera curva vicina al cimitero castronnese. Ancora da chiarire la dinamica, ma sembra farsi forte l’ipotesi di un gesto volontario da parte della vittima, un uomo sulla cinquantina. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, un’automedica, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Il treno è stato subito fermato, così come la circolazione lungo la tratta, e dopo quasi un’ora i passeggeri sono stati fatti scendere.

LEGGI ANCHE: Telefono Amico, pronti all’ascolto anche a Natale