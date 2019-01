Poco prima delle nove di questa mattina un pensionato di 76 anni residente in zona è stato urtato da una Toyota alla rotonda di via Rossini. E’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Varese. Sotto choc la moglie del conducente dell’auto, soccorsa dal personale del 118.

Pensionato investito alle Ceppine

Momenti di grande apprensione questa mattina per un pensionato di 76 anni investito da una Toyota alla rotonda di via Rossini, davanti alla chiesa S.Anna. L’uomo sarebbe scivolato nell’attraversare la strada proprio mentre stava sopraggiungendo l’auto che, forse abbagliata dal sole, non lo ha visto e lo ha urtato.

Atterra anche l’elisoccorso

L’uomo ha picchiato la testa e viste le condizioni oltre all’ambulanza del 118 e l’auto-infermieristica è stato allertato anche l’elisoccorso di Como atterrato poco dopo le nove nella zona di via Lavagne al confine col rione Ceppine. L’anziano è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Varese. Soccorsa anche la moglie del conducente della Toyota di 63 anni che per lo choc si è sentita male.

Polizia locale in via Rossini

Sul posto è stata fatta convergere una pattuglia della Polizia locale a cui compete ora stabilire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze ed effettuato i rilievi di rito.

