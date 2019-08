Investito in bici alla rotonda tra il Sempione e viale Cadorna a Legnano: Luca Ferrario, 28 anni, di Nerviano, era ex ciclista e direttore sportivo del Biringhello. L’incidente la mattina di sabato 3 agosto 2019.

Investito in bici a Legnano, Luca è grave

Le sue condizioni erano gravissime. E restano tali. E’ Luca Ferrario, 28 anni, di Nerviano, il ciclista investito alla rotonda tra il Sempione e viale Cadorna a Legnano la mattina di sabato 3 agosto 2019. La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento da parte della Polizia locale, pare che un camion l’abbia agganciato e poi travolto. Il giovane, ex ciclista e ora direttore sportivo della Ciclistica Biringhello di Rho (ha corso nei dilettanti a Busto Garolfo, gareggiando anche a Rescaldina e Nerviano).

Il giovane si trova ancora nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Legnano. I medici lo hanno sottoposto già a due interventi chirurgici, la speranza è quella che si possa riprendere al più presto.

I messaggi di vicinanza

“La notizia di questo grave incidente ci ha lasciato senza parole – commentano dall’Us Nervianese 1919 ciclismo -, forza Luca, questa è una corsa dura e noi facciamo il tifo per te!” . “Tutti i gialloverdi sono vicini aggiungono dalla società ciclistica Biringhello”. Dal suo letto di ospedale Luca continua la sua battaglia con familiari, amici, compagni di mille corse sempre al suo fianco.

