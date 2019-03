Investito in bici, paura a Rescaldina.

Investito in bici, finisce in ospedale

Stava tornando a casa dal lavoro in sella alla sua bici. Poi, all’improvviso, lo schianto con un’auto. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti poco fa, intorno alle 17.10, in via Barbara Melzi a Rescaldina. Un 51enne, in bici, stava infatti rincasando dopo una giornata di lavoro, quando è stato travolto da una vettura guidata da un anziano. Il ciclista è finito a terra, picchiando la testa. Il guidatore dell’auto era in stato di shock.

LE FOTO:

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica dell’ospedale di Legnano. Il 51enne era cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato caricato sull’ambulanza e portato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.

