Investito in bicicletta a Nerviano, 67enne rischia grosso.

Investito in bicicletta, finisce sul parabrezza e poi a terra

Era in sella alla sua bicicletta quando, arrivato sulle strisce pedonali che collegano la pista ciclabile dell’alzaia del Villoresi di via Marzorati, a Nerviano, è stato travolto da un’auto. Attimi di grande paura quelli che si sono vissuti questo pomeriggio, lunedì 18 marzo 2019, sul ponticello del Villoresi, nella zona della caserma dei carabinieri di Nerviano, verso il confine con Parabiago.

Un 67enne, in bici, stava attraversando la strada. Una vettura lo ha investito. Erano circa le 14. L’impatto è stato molto violento: il parabrezza della vettura è stato quasi sfondato, l’uomo è finito poi a terra.

I soccorsi

Le condizioni del 67enne sono parse gravissime. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza di RhoSoccorso e l’automedica, oltre alla pattuglia della Polizia locale. Per fortuna l’anziano non era gravissimo, è stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Gli agenti sono stati impegnati nei rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

