Investito mentre va a scuola a Nerviano, l’11enne è finito in ospedale con contusioni.

Mancavano pochi minuti all’inizio delle lezioni, ancora qualche decina di metri e sarebbe stato in compagnia dei compagni di classe. Invece è stato investito mentre si stava recando alle scuole medie di via Diaz. Brutta mattinata per un 11enne che questa mattina, venerdì 22 novembre 2019, è stato urtato e fatto cadere a terra da un’auto che stava transitando in via Brera, a poca distanza delle scuole.

Il giovanissimo è finito a terra. Subito sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa e la Polizia locale. L’11enne è stato portato in ospedale, in codice giallo, con qualche contusione.

