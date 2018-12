Investito dal treno, tragedia sfiorata nel pomeriggio della vigilia di Natale a Sedriano.

Investito dal treno: i fatti

Attorno alle 14.30 è stato lanciato l’allarme per un uomo di 47 anni investito da un treno dell’Alta Velocità tra Arluno e Sedriano, sul territorio di quest’ultimo. L’uomo, vivo per miracolo, ha riportato l’amputazione del braccio destro oltre a numerose ferite. E’ sempre rimasto cosciente anche se in stato di shock. Sul posto la Polfer, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza del Cvps di Arluno. Ora le forze dell’ordine dovranno ricostruire l’accaduto e capire cosa ci facesse l’uomo sui binari al momento del passaggio del treno.

