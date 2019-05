Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio i soccorritori sono intervenuti due volte: per un investimento di un pedone e un incidente.

Investito un 38enne

Poco prima delle 21.30 un 38enne che percorreva via Milano a Santo Stefano Ticino è stato investito. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Sedriano che, dopo i primi accertamenti, lo ha trasportato all’ospedale di Magenta.

Incidente tra due auto

Due auto si sono scontrate in via 25 aprile a Lainate intorno alle 22. Una persona di 65 anni è rimasta coinvolta nello scontro e soccorsa dall’ambulanza della Misericordia di Arese e poi trasportata al nosocomio di Saronno per accertamenti aggiuntivi.