Investito un pedone a Tradate e incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest: notte movimentata per i soccorritori del 118.

Investito un pedone a Tradate

Un uomo è stato investito a Tradate, verso le 6.30 di questa mattina. L’incidente è avvenuto sulla SS 233; sul posto, per soccorrere la vittima, un uomo di 44 anni, sono intervenuti i soccorritori della Sos di Mozzate e i carabinieri della Compagnia di Saronno che stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Tradate.

Scontro tra due auto sulla Ovest

Incidente tra due auto, verso le 4.30 di questa mattina, sulla Tangenziale Ovest, nel tratto tra Settimo, Baggio e Cusago. Nel sinistro sono stati coinvolti quattro ragazzi: un 21enne e tre ragazze di 17, 22 e 28 anni. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono arrivate due ambulanze, rientrate rispettivamente al San Carlo in codice giallo e al San Paolo di Milano in codice verde.