Irregolare resiste ai militari: arrestato. In Italia non poteva restare, per via di un decreto di espulsione del 2016. Ma lui non aveva ottemperato alla misura e sabato, in prossimità della stazione di Magenta. è finito nel mirino dei Carabinieri.

L’uomo è C. M., nato in Albania nel 1976, coniugato, disoccupato, pregiudicato. Fu accompagnato addirittura alla frontiera, nel 2016. Ma evidentemente tornò indietro. Ai militari che lo hanno fermato ha resistito con veemenza, ed è stato arrestato e accompagnato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.