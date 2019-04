Ispezione dei Nas, tutto in regola nella mensa scolastica di Bareggio. E’ quanto emerge dalla relazione dei Carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) che nei giorni scorsi hanno effettuato un’ispezione a sorpresa nel refettorio della scuola primaria Rodari, in via Matteotti. Alcune lamentele erano arrivate sulla qualità dei cibo servito.

“Certi che non ci fossero irregolarità”

“Eravamo certi che non ci fossero irregolarità – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Roberto Pirota -. E’ vero, ci sono pervenute segnalazioni circa un calo della qualità dei piatti somministrati nel plesso di via Matteotti. Per questo siamo in costante contatto con la scuola, i genitori e la Gemeaz per un’applicazione puntuale e corretta anche alla Rodari di quanto previsto in convenzione. Stiamo andando a fondo con l’azienda per capire dov’è il problema affinché si torni a garantire la qualità che i nostri bambini meritano”.

Il commento dell’assessore

“Ringraziamo i genitori, con i quali abbiamo un contatto diretto, perché le loro segnalazioni sono sempre preziose e ci aiutano a migliorare il servizio. Spiace solo che qualcuno tenti di strumentalizzare il caso a livello politico. Sono intoppi, alcuni risalenti a prima del nostro insediamento, che sarebbero potuti capitare con qualsiasi Amministrazione. L’obiettivo è trovare una soluzione per il bene dei bambini, non dei politici. Perché la cosa che più conta è che i nostri bambini mangino bene”, chiosa l’assessore.