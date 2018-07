Italo Baietta, si svolgeranno venerdì 20 luglio alle 10.30 a Rosate i funerali del referente della Lega scomparso giovedì 12 luglio in un tragico incidente stradale.

Italo Baietta, i funerali venerdì mattina a Rosate

I funerali di Italo Baietta, referente della Lega per il Rosatese tragicamente scomparso in un incidente stradale giovedì 12 luglio, si svoglieranno venerdì 20 luglio alle 10.30 nella chiesa di Rosate. Familiari e amici comunicano inoltre che, per chi volesse rendergli un ultimo saluto, prima della cerimonia, è possibile recarsi all’obitorio di Pavia, Policlinico San Matteo.

Baietta, che è stato anche segretario di sezione ad Ossona-Casorezzo, aveva 54 anni e la sua morte è stata accolta con incredulità e sgomento dai tanti che lo conoscevano.