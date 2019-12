L’ultimo saluto ad Alessio Allegri, storico capitano di Garbagnate, sabato 21 dicembre alle 9.30.

L’ultimo saluto ad Alessio Allegri

Sabato alle 9.30 nella Chiesa S.Eusebio e Maccabei a Garbagnate si celebreranno i funerali di Alessio Allegri, storico giocatore dell’Osl Garbagnate del presidente Enzo Marrapodi, conosciutissimo nel mondo del basket della zona. Il giovane, classe ’82, è morto lunedì pomeriggio dopo l’arresto cardiaco durante la partita di basket disputata domenica tra la formazione de La Torre di Torre Boldone e Garbagnate di serie C Silver, disputata al Centro Sportivo Molinello di Rho.Immediato l’intervento del medico presente in palestra che ha effettuato il massaggio cardiaco con il defibrillatore e il conseguente trasporto in ospedale dove è stato ricoverato. Lunedì la triste notizia.

Un minuto di silenzio in suo ricordo

Il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto che nel fine settimana, ogni partita che si giocherà in tutta la Lombardia, si aprirà con un minuto di silenzio in ricordo di Alessio Allegri.