La comunità islamica augura “Buon Natale in piazza”, ma la Giunta non c’è. Anche quest’anno l’associazione Moschea Abu Bakar ha voluto organizzare davanti al presepio di piazza Liberazione un momento di festa in vista del Natale.

La comunità islamica augura “Buon Natale” in piazza

Un omaggio agli amici cattolici, ben accolto dal prevosto don Giuseppe Marinoni. “Siamo un unico gruppo – ha detto Munib Ashfaq, portavoce della comunità islamica -. A Magenta ci sono tanti miracoli, come quello del Profeta Gesù nella culla per difendere la mamma Maria da una possibile accusa. Noi invece uniamo due religioni e tradizioni, pur con dei limiti. Un grazie alle due comunità e a don Giuseppe che non ha mai mollato la presa standoci vicino”.

Giunta assente

Promessa strappata a don Giuseppe: calendarizzare una serie di eventi per portare avanti messaggio di fratellanza e rispetto reciproco. Poi gli auguri di Buon Natale a tutti i magentini. Assente la Giunta Calati, presenti le forze di opposizioni: Silvia Minardi, di Progetto Magenta, ed Enzo Salvaggio (Pd).