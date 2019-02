Numerose persone alla serata con Marco Bianchi il noto food mentor

Divulgatore scientifico per la fondazione Veronesi

Marco Bianchi divulgatore scientifico per la fondazione Umberto Veronesi e food mentor ha incontrato l’altra sera nell’ex convento degli Olivetani di Nerviano i suoi lettori. Una serata interessante nel corso della quale il food mentor ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “la mia cucina delle emozioni “ e risposto alle numerose domande delle persone in sala.

Cuoco per passione

Cuoco per passione, e Ambassador di EXPO Milano 2015 Marco Bianchi promuove i fattori protettivi della dieta e le regole della buona alimentazione. Autore di numerosi libri, nel 2013 per Fondazione Umberto Veronesi ha pubblicato, insieme a Lucilla Titta, I cibi che aiutano a crescere, edito da Mondadori Electa. Con la Fondazione Veronesi ha ideato il progetto Bimbi in cucina, mamme in classe, portando con grande allegria grandi e piccini a scuola di salute e di sapori.

Cucinare è un atto d’amore

“Cucinare è un vero atto d’amore: per noi stessi e per coloro a cui vogliamo bene! Colorare i piatti con gusto e salute fa parte dei miei obiettivi quotidiani” ha detto il noto food mentor seguito sui s,ociale da 26milioni di persone, durante la serata nervianese