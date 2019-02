La fidanzata di Bettarini, Nicoletta Larini, si perde in autostrada vicino al casello di Novara e chiama piangendo la Stradale.

La fidanzata di Bettarini persa nel novarese

Una disavventura, documentata anche dalla stessa interessata a mezzo social, per Nicoletta Larini. La giovane fidanzata con l’ex calciatore e presenza fissa dei reality Mediaset (ora è all’Isola dei Famosi) Stefano Bettarini stava tornando a casa a Viareggio dopo aver registrato una puntata di Mattino 5 a Milano.

Colpa di una deviazione

Complice un incidente e una deviazione si è trovata però a vagare in autostrada nel Novarese. Gira di qua, gira di là non è più riuscita a trovare la strada giusta al tal punto che, presa dallo sconforto e in lacrime, ha chiamato la Polizia Stradale quand’era all’autogrill di Novara.

Grazie alle indicazioni degli agenti è poi finalmente tornata a casa.