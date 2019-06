Marco Tropeano si lega al Comune di Corbetta e ci rimane, dice lui, finchè non riavrà i suoi soldi. Attacca la coop Futura, che precisa così la sua posizione.

La Futura: “Versamenti sempre eseguiti”

“Circa l’asserito mancato pagamento del quinto dello stipendio per conto dell’ex dipendente, tale circostanza è del tutto inveritiera, poichè i versamenti sono sempre stati eseguiti. Per quanto attiene, invece, il trattamento di fine rapporto la Futura Società Cooperativa Sociale ha scritto, precisato (e sollecitato un riscontro ancora non pervenuto anche al legale del sig. Tropeano), che detto importo dovrà essere corrisposto al soggetto contrattualmente indicato dallo stesso ex lavoratore”, spiega l’avvocato Sonia De Marco, legale della coop.

“Ha detto falsità”

“In merito all’asserito mancato pagamento delle quattordicesime ai dipendenti della Futura Cooperativa Sociale viene da chiedersi a che titolo il sig. Tropeano diffonda tali notizie, se non per gettare discredito sul suo ex datore di lavoro. Allo stesso modo non è chiara l’affermazione relativa agli ex colleghi che “sarebbero stati coinvolti in un fondo poco chiaro”. L’unico fondo a cui i dipendenti della Futura Società Cooperativa Sociale hanno avuto la possibilità di accedere volontariamente, previo esame di tutta la documentazione informativa necessaria, è il Fondo Jeremie, costituito dalla Regione Lombardia (Finlombarda e Banca Popolare Etica)”, precisa l’avvocato.

Tropeano resta legato al municipio

Tropeano, che ha alle spalle anni da delegato sindacale, oltre che una serie di denunce penali, continua a protestare davanti al Comune, chiedendo del sindaco. Marco Ballarini ha già spiegato di non poter risolvere le questioni tra due privati, ricordando di aver già incontrato più volte l’uomo, seguito anche dai servizi sociali. Nella serata di mercoledì la protesta ha suscitato l’attenzione di molti corbettesi, in centro per la festa serale: in tanti hanno ascoltato le parole e le accuse mosse da Tropeano. Doveroso, quindi, riportarvi anche la replica della Futura.