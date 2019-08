La gaffe social del sindaco leghista di Gallarate che accusa un tunisino innocente

La gaffe social del sindaco leghista di Gallarate: “Via a calcioni nel suo paese” ma è il tunisino la vittima.

Il sindaco leghista Andrea Cassani appresa la notizia di un incendio doloso ha deciso di commentarla su Facebook. Le parole, molto forti, dipingono un tunisino di 60 anni che annoiato decide di appiccare un rogo ad un’auto. Lo strafalcione sta proprio nell’inversione di ruoli della “storia” da lui raccontata. Infatti sembrerebbe che il gesto sia stato compiuto da un italiano 60enne con problemi psichici ai danni di un tunisino e non il contrario, come si evince dalle parole del primo cittadino. Il post, cancellato dopo soli 6 minuti, ha creato comunque scalpore.

Il post del primo cittadino di Gallarate è stato rimosso ma sfortunatamente per Cassani alcuni esponenti del Pd hanno screenshottato la gaffe dal titolo “Tunisino dà fuoco ad auto per passare il tempo”. Immediato e aspettato il commento dell’opposizione che su Facebook scrive:

“Mostrando qualche limite nella comprensione dei testi scritti, Cassani legge di un sessantenne con problemi mentali che da fuoco all’auto di un tunisino.

E lui cosa fa? Trasforma la vittima in carnefice e confonde un malato psichiatrico con un delinquente: per Cassani è difficile leggere mentre il suo nutrito ufficio stampa è in vacanza!

E come farà per capire i bilanci, le sentenze e l’urbanistica? Semplice, come ha fatto col pgt Petrone!”