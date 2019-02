La moglie fa denuncia di scomparsa ma lui è al centro commerciale. E’ successo a Senago. L’uomo è stato ritrovato dai Carabinieri ad Arese.

La moglie fa denuncia di scomparsa ma lui è al centro commerciale

Un grosso spavento ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Sabato due febbraio una donna di 60 anni si è rivolta ai Carabinieri di Senago per denunciare la scomparsa del marito, di cui non aveva più notizie dal giorno prima.

I due poco prima della scomparsa di lui avevano avuto un forte litigio. E l’uomo, al termine della lite, era uscito di casa per andare dall’avvocato a discutere della separazione. Non è più rientrato.

La moglie, preoccupata, il giorno dopo si è recata dai Carabinieri per sporgere denuncia. I militari della stazione locale si sono subito attivati nelle ricerche e attraverso il sistema di rilevazione delle targhe e le registrazioni di alcune telecamere della zona sono riusciti a ricostruire il percorso fatto dall’uomo in auto, fino a rintracciare la macchina nel parcheggio del centro commerciale di Arese.

Ritrovato ad Arese

Qui, grazie alla collaborazione con i Carabinieri della locale stazione, sono riusciti a rintracciarlo proprio dentro il centro commerciale: l’uomo ha raccontato ai militari di non aver fatto ritorno a casa proprio per evitare la situazione di tensione in famiglia.