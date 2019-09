L’anello situato nel quartiere San Giovanni dedicato a un uomo che ha fatto tanto per i giovani

Una vita spesa per il ciclismo

Una vita spesa per il ciclismo, una vita dedicata alla società ciclistica Biringhello. Tutto è pronto in via Labriola a Rho per l’intitolazione della pista ciclistica a Adriano Borghetti, storco dirigente della società giallo-verde scomparso a ottobre dello scorso anno all’età di 66 anni.

Era l’anima della ciclistica Biringhello

Adriano era l’anima del Biringhello era lui il vero presidente nonostante non abbia mai ricoperto ufficialmente questo ruolo».

Un uomo che manca a tutti, è per questo motivo che domenica 29 settembre alle 17.30 la pista ciclistica di via Labriola, sede della Biringhello, sarà intitolata a lui.

Tanti gli appuntamenti di domenica 29

Una giornata quella organizzata dai dirigenti rhodensi che inizierà alle 14 con le gare delle categorie Giovanissimi ovvero quei campioncini tanto cari a Adriano. Infatti, nonostante di campioni, e non, ne ha visti passare tanti Adriano non si era ancora stancato di insegnare ai suoi ragazzi i valori della vita e dello sport. Valori che ora, e ne siamo certi, starà mettendo a disposizione di tutti i giovani corridori che, come lui, hanno già raggiunto il Paradiso.