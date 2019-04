La Polizia denuncia cinque militanti di Forza Nuova. Uno è di Novate Milanese. Sono ritenuti responsabili di un’aggressione avvenuta a Milano la sera del 29 marzo.

La Polizia denuncia cinque militanti

La Polizia di Stato di Milano questa mattina, venerdì 26 aprile, ha dato esecuzione al decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura di Milano nei confronti di cinque militanti di Forza Nuova. Il provvedimento è scaturito da un’attività di indagine svolta dalla Digos della Questura di Milano, che ha permesso di individuare gli autori di un’aggressione avvenuta a Milano la sera del 29 marzo.

Nello specifico, la vittima, mentre rincasava, ha avuto un alterco verbale con alcuni giovani militanti di Forza Nuova, intenti ad affiggere manifesti politici lungo la via Strambio. Alcuni dei ragazzi presenti, così come riportato in denuncia e accertato dalle immagini video esaminate dai poliziotti, lo hanno ingiuriato e colpito con calci, schiaffi e spinte, e uno di loro ha raccolto da terra e portato via il cellulare, caduto dalla tasca della vittima durante la colluttazione. Quest’ultima ha riportato diverse contusioni, giudicate guaribili da personale medico in sette giorni.

I cinque, tutti italiani, sono stati identificati tramite immagini video acquisite sul posto e le descrizioni della parte lesa. Tra loro anche A.G. classe 1990, domiciliato a Novate Milanese, con precedenti di Polizia per danneggiamento e Daspo, Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (terminato) emesso dal questore di Reggio Calabria. Gli altri denunciati hanno tutti un’età compresa fra i 23 e i quarant’anni, tre risiedono a Milano e uno a Vigevano, solo uno di loro non era noto alle forze di polizia. Tutti e cinque sono noti militanti di Forza Nuova Milano e sono indagati per lesioni personali e rapina in concorso tra loro. La vittima non è un militante politico