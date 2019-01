Raul Consolo, 35enne, era scomparso il 15 gennaio 2019.

La Polizia Locale di Rho risolve un caso segnalato a “Chi l’ha visto”

Intorno alle 15 di oggi, giovedì 17 gennaio, due agenti della Polizia Locale, Salvatore Campolongo e Damiano De Luca, hanno identificato in via Terrazzano a Rho Raul Consolo, 35enne scomparso il 15 gennaio in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La sua scomparsa era stata segnalata anche alla trasmissione “Chi l’ha visto” dagli stessi familiari. Gli agenti, dopo aver riconosciuto il giovane, hanno notato il suo stato confusionale e lo hanno portato al pronto soccorso di Rho. Hanno immediatamente chiamato la famiglia, che è accorsa all’ospedale cittadino. La Polizia Locale ha informato il Commissariato di Pubblica Sicurezza per il ritrovamento della persona.

Le dichiarazioni del Comandante della Polizia Locale Antonino Frisone

“Sono orgoglioso di poter contare su collaboratori, che dimostrano di svolgere il proprio ruolo con professionalità prendendo a cuore le persone, la loro situazione psicofisica per una sicurezza completa”.

Il commento del Sindaco di Rho Pietro Romano