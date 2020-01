Ultimo saluto al dottor Licio Del Fitto per 40 anni medico di base a Venegono Superiore.

Tradate e Venegono danno l’addio al dottor Del Fitto

Si è spento dopo una lunga malattia il dottor Licio Del Fitto stimato e amato medico di base a Venegono Superiore fino ad una decina d’anni fa.

Del Fitto, abitava in corso Bernacchi a Tradate, ma era conosciuto e apprezzato anche a Venegono Superiore dove per 40 anni ha svolto la professione di medico di famiglia prima nello studio di via Parini e poi nell’ambulatorio di via Pasubio.

Medico stimato e apprezzato

Sono tanti i pazienti che in questo momento di dolore hanno espresso a moglie e parenti vicinanza e affetto dimostrando gratutdine e riconoscenza a Del Fitto. Laureato all’università di Pavia, Del Fitto era medico internista e specializzato in dermatologia. “Era una persona meravigliosa da un punto di vista umano e professionale. Un punto di riferimento, un medico oculato, sensibile, preparato, sempre disponibile, premuroso”, hanno commentato commossi alcuni dei suoi assistiti.

Mercoledì l’ultimo saluto

Saranno sicuramente in tanti, amici, parenti, tradatesi e soprattutto pazienti, a dargli l’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati mercoledì 15 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Venegono Superiore nel paese dove si era fatto apprezzare per le sue alti dote umane e professionali.

