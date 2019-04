Ladra seriale di Rolex denunciata per la terza volta dai carabinieri di Vigevano: gli orologi sfilati ad anziani con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”. La donna è domiciliata a Garbagnate Milanese.

Ladra seriale di Rolex: denunciata per la terza volta

Lo scorso 23 aprile, i carabinieri della Stazione di Robbio (PV) hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato una 30enne rumena con precedenti penali domiciliata a Garbagnate Milanese. A conclusione di una scrupolosa attività d’indagine, nata a seguito di una denuncia presentata da un’ottantenne nata a Breme (PV) e residente a Robbio lomellina, i militari hanno infatti raccolto inconfutabili elementi di colpevolezza nei confronti della donna, ritenendola responsabile di aver sottratto con destrezza alla vittima un orologio Rolex Date – Just in oro e acciaio del valore di 3mila euro circa.

L’ultimo caso

Il reato in questione era avvenuto a Robbio (PV), nella mattinata del 26 marzo scorso, quando la donna, con la scusa di lasciare un biglietto con numero di telefono per cercare lavoro, si era introdotta nell’atrio di un condominio dove era appena entrata la donna anziana. Simulando di voler lasciare nella buca delle lettere il citato biglietto, la malfattrice aveva iniziato una conversazione con la vittima e, subito dopo, per ringraziarla, cercando di baciarla per distrarla con la tecnica dell’abbraccio, le aveva afferrato il polso dove indossava l’orologio Rolex, sfilandole così il prezioso oggetto.

I precedenti

La donna è la stessa autrice di due analoghi reati compiuti nel 2018, il 5 ottobre a Garlasco e il 16 ottobre a Mortara e per entrambi i quali era stata già denunciata dai carabinieri delle rispettive Stazioni di competenza. Nel primo caso ai danni di un 71enne nato e residente a Tromello: la malfattrice si era avvicinata alla vittima, che in quel caso aveva appena terminato di svolgere alcune commissioni, e, dopo avergli chiesto alcune indicazioni stradali, aveva insistito per avere un passaggio in macchina. Al rifiuto, con la scusa di abbracciarlo, gli aveva poi asportato un prezioso orologio dal polso facendo poi perdere le proprie tracce salendo su una macchina dove un complice l’aspettava.

Nel secondo caso la donna si era avvicinata ad un anziano fermo a bordo della propria auto in sosta chiedendogli di scrivere alcune indicazioni stradali su un taccuino. Dopo che l’uomo aveva gentilmente acconsentito ad aiutare la malfattrice, nel riconsegnarle il libricino era stato afferrato per il polso dalla stessa che lo aveva tirato a se con la scusa di ringraziarlo con un bacio sulla guancia. Solo nel tornare a casa quest’ultimo si era accorto dell’ammanco del prezioso oggetto.

